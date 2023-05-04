Глава Нижневартовска вмешался в конфликт, произошедший в городском автобусе Фото: Татьяна Коркина

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко вмешался в ситуацию, произошедшую в городском автобусе, когда водитель довел глухонемую школьницу до слез из-за отсутствия у нее проездного билета. В своих соцсетях мэр города отметил, что данная ситуация получила широкий отклик у вартовчан и общественных организаций.

- Инцидент произошел в автобусе №16 предприятия НПАТП-2. Ребенок-инвалид оказался без денег и билета, растерялся, а водитель не проявил такта и терпения. Понимаю и разделяю ваши эмоции. Причастные к инциденту сотрудники – как в администрации, так и на транспортном предприятии – привлечены к дисциплинарной ответственности. Со всеми водителями проведена разъяснительная работа по основам этики общения с пассажирами - прокомментировал глава муниципалитета.

Кроме того, Дмитрий Кощенко высказал свою уверенность в том, что в любой ситуации, которая касается взаимоотношений с людьми недопустим формальный подход.

Напомним, ранее скандал прокомментировал первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов.