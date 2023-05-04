В Югре задержали мужчину, который пьяным стрелял из окна многоквартирного дома

В Нефтеюганске полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна многоквартирного дома Фото: Татьяна Коркина

В Югре полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции округа. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

- В Югре в дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску от неравнодушного гражданина поступило сообщение о том, что неизвестный стреляет из окна жилого дома в микрорайоне 8а. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые и задержали по месту проживания в съёмной квартире злоумышленника. Им оказался 38-летний мужчина - говорится в сообщении полиции.

Полицейские выяснили, что мужчина выпивал со своей сожительницей, а потом достал ружьё и начал стрелять из балкона в землю. Эксперты-криминалисты нашли у него 13 гильз, ружьё и патроны к нему, а также два ножа, три дымовые шашки, ракетницу и перцовые баллончики. Всё это забрали и передали на экспертизу.

Позже выяснилось, что у мужчины была лицензия на оружие, но теперь он долго не сможет им пользоваться. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.