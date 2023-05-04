В Югре 4 мая 2023 года выявлено 47 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 268 876 случаев коронавируса. За день подтверждено 47 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 6; Ханты-Мансийске – 14; Нижневартовске – 4; Нефтеюганске – 2; Нягани – 2; Сургутском районе – 1; Урае – 1; Мегионе – 2; Югорске – 1; Кондинском районе – 1; Радужном – 2; Лангепасе – 9; Березовском районе – 2.

На момент выявления у 44 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 человек зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 45 случаях. За сутки на COVID обследовано 870 человек, всего прошли обследование 3 769 255.

За весь период от COVID умерли 2 617 человек. За сутки выписались по выздоровлению 121 человек, за весь период пандемии вылечились 265 385 югорчан.