В Югре завершили строительство подстанции с питающей ЛЭП почти за 2 млрд рублей

Фото: Анна Галимова

«Россети Тюмень» завершили строительство подстанции 110 кВ «Александрова» с питающей линией электропередачи в главном нефтедобывающем регионе России. На эти цели энергокомпания направила 1,9 млрд рублей. После проведенных работ удалось обеспечить выдачу 32 МВт дополнительной мощности для освоения Туканского, Западно-Туканского, Юганского и части Соровского месторождений, которые разрабатывают «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».

Высоковольтный питающий центр включает в себя два трансформатора общей мощностью 80 МВА. Благодаря автоматизированной системе управления технологическими процессами на новой подстанции можно удаленно контролировать состояние электротехнического оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, каналов связи, а также дистанционно управлять объектом. Диспетчеры получают данные в цифровом формате по волоконно-оптической линии связи. Таким образом передается более 900 сигналов телеметрии.

Интеграцию подстанции в энергосистему ХМАО-Югры обеспечила двухцепная линия электропередачи 110 кВ «Соровская – Александрова» протяженностью 9 километров. Специалисты возвели 51 опору высотой до 39 метров и смонтировали 54 километра сталеалюминиевого провода. На объекте установлено современное российское оборудование, которое может работать в суровых климатических условиях северного региона.