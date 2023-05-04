В Югре сгорел заброшенный молодежный центр, в котором часто тусовались подростки

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Югре сгорел молодежный центр. Это случилось в одном из населенных пунктов Кондинского района.

- Сообщение о пожаре в недействующем здании бывшего молодежного центра «Импульс» на улице Комарова в пгт. Куминский поступило в минувшие выходные на пульт дежурного караула пожарной части филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району - говорится в сообщении КУ «Центроспас-Югория».

Приехав на место, пожарные увидели, что здание полностью охвачено огнем и горело по всей площади. Пожар удалось потушить. Но спасатели отметили, что это недействующее здание привлекало подростков и любителей прогулок по заброшенным объектам. К счастью на этот раз обошлось без трагедии. Но сотрудники учреждения предупредили родителей об опасности нахождения детей в заброшенных или разрушенных зданиях, нежилых домах, и неиспользуемых помещениях.