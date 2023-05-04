Жительница Югры ответит за кражу денег у микрофинансовой организации Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Югры предстанет перед судом за кражу денег у микрофинансовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

- Прокуратура Берёзовского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество) - говорится в сообщении надзорного ведомства.

После расследования выяснилось, что в мае 2022 года у женщины была задолженность по кредитам в различных кредитных организациях. Понимая, что в выдаче очередного займа ей могут отказать, она дистанционно внесла в анкету заемщика ложную, но необходимую для получения займа информацию. Злоумышленница предоставила данные паспорта и банковского счета своих родственников, которые ничего об этом не знали. При этом возвращать взятые в займы у организации деньги женщина не собиралась.

Уголовное дело направлено в суд.