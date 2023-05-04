В Урае выявили незаконную пейнтбольную площадку, склад пиломатериалов и мусора

Фото: Леонард Насибуллин

В районе города Урай выявили незаконно установленную пейнтбольную площадку. Об этом рассказал член постоянной комиссии Думы Урая по вопросам местного самоуправления Леонард Насибуллин.

- Сегодня совместно с сотрудниками Кондинского отдела Природнадзора Югры в лесу в нескольких километрах от ЛПДС «Шаим» выявили незаконно установленную пейнтбольную площадку. Территория загрязнена остатками цветных шариков с краской, предназначенных для игры в пейнтбол и пейнтбольными гранатами - говорится в сообщении.

Фото: Леонард Насибуллин

По словам депутата, на лесном участке неизвестные лица решили построить в лесу склад пиломатериалов, а в нескольких метрах от площадки свалили мусор с банками от алкоголя.

Леонард Насибуллин в разговоре с нашим корреспондентом рассказал, что обратился в окружную прокуратуру, с просьбой обязать администрацию города Урай очистить эту территорию и снести самовольные постройки.

Фото: Леонард Насибуллин

- Сейчас в Югре действует особый противопожарный режим и то, что находится на обнаруженной территории, может представлять угрозу возникновения возгорания - отметил Леонард.