В Урае выявили незаконную пейнтбольную площадку, склад пиломатериалов и мусора

Фото: Леонард Насибуллин
В районе города Урай выявили незаконно установленную пейнтбольную площадку. Об этом рассказал член постоянной комиссии Думы Урая по вопросам местного самоуправления Леонард Насибуллин.
- Сегодня совместно с сотрудниками Кондинского отдела Природнадзора Югры в лесу в нескольких километрах от ЛПДС «Шаим» выявили незаконно установленную пейнтбольную площадку. Территория загрязнена остатками цветных шариков с краской, предназначенных для игры в пейнтбол и пейнтбольными гранатами - говорится в сообщении.
Фото: Леонард Насибуллин
По словам депутата, на лесном участке неизвестные лица решили построить в лесу склад пиломатериалов, а в нескольких метрах от площадки свалили мусор с банками от алкоголя.
Леонард Насибуллин в разговоре с нашим корреспондентом рассказал, что обратился в окружную прокуратуру, с просьбой обязать администрацию города Урай очистить эту территорию и снести самовольные постройки.
Фото: Леонард Насибуллин
- Сейчас в Югре действует особый противопожарный режим и то, что находится на обнаруженной территории, может представлять угрозу возникновения возгорания - отметил Леонард.