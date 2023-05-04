Семья из Сургута награждена медалью «Родительская слава»

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Семья из Югры награждена медалью «Родительская слава». Указ об этом подписан президентом. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства ХМАО.

Семья проживает в Сургуте. Сергей и Елена Овчинниковы воспитывают четверых детей: сыновей Ивана, Виктора, Савву и дочь Варвару. Развитию творческих способностей у детей супруги уделяют большое внимание. Ребята хорошо учатся, активно участвуют в школьной жизни, творческих конкурсах, занимаются спортом. Родители стремятся сохранять и приумножать традиции, праздники и вечера семьи, чтобы проводить их большим семейным кругом.

Напомним, мы писали ранее о том, что жителя Нижневартовска наградили за спасение человека.