Кражи, наркотики, мошенничество: в Югре за сутки зарегистрировано 48 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за 3 мая 2023 года зарегистрировано 48 преступлений, по горячим следам раскрыто 22.

В Нижневартовске около дома по улице Ленина задержана 20-летняя женщина, у которой во время личного досмотра и осмотра места проживания нашли наркотики. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Второе преступление раскрыто в Нягани. Там 18-летний подозреваемый, находясь в помещении ночного клуба, украл из кармана куртки денег в сумме 20 тысяч рублей, принадлежащие заявителю. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Нефтеюганске раскрыта кража денег. Две женщины, находясь в квартире дома в 10А микрорайоне, обманули пенсионера, взяли его телефон, а затем через мобильное приложение перевели с его счета больше 441 тысячи рублей. Злоумышленницы задержаны и также находятся под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.