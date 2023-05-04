Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2023 4:41

В Югре автоледи из-за своей невнимательности сбила 11-летнюю велосипедистку

В результате школьница получила травмы
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО

Фото: УГИБДД России по ХМАО

В Югре за последние сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы, в том числе 1 подросток.

Так, в Советском, 52-летняя женщина, двигаясь в районе парковки дома 1а, мкр. Западный, не учла безопасность при повороте налево и наехала на подростка на велосипеде. В результате ДТП 11-летняя велосипедистка получила травмы.

Кроме того, за день сотрудники Госавтоинспекции задержано 11 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 361 водитель и 65 - за нарушение правил перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД призывают югорчан быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Так, в Советском, 52-летняя женщина, двигаясь в районе парковки дома 1а, мкр. Западный, не учла безопасность при повороте налево и наехала на подростка на велосипеде. В результате ДТП 11-летняя велосипедистка получила травмы.