Две жительницы Радужного лишились денег, установив программу для удаленного доступ Фото: Татьяна Коркина

Две жительницы Радужного лишились денег, установив программу для удаленного доступа. Об этих случаях рассказали в пресс-службе окружной полиции.

Первой пострадавшей стала женщина, которой позвонили с незнакомого номера из якобы финансовой организации. Югорчанку предупредили, что от её имени была отправлена заявка на смену привязанного к счёту номера телефона, и, что данными её банковского счёта пытаются завладеть третьи лица. Чтобы предотвратить все незаконные действия и обезопасить свои средства в будущем, лжесотрудница банка убедила женщину установить приложение удалённого доступа. Эта программа предназначена для удаленного доступа и управления компьютером или мобильным устройством. После установки программы женщину попросили войти в личный кабинет банка, а затем перевернуть телефон экраном вниз для диагностики. Но на самом деле это потребовалось для того, чтобы потерпевшая не видела, что с ее счёта утекают деньги, и не успела заблокировать операцию. В итоге доверчивая югорчанка лишилась 600 тысяч рублей.

Второй пострадавшей стала другая жительница Радужного. Аналогичным способом она отдала «сотрудникам банка» больше 300 тысяч рублей, пытаясь предотвратить оформления кредита третьими лицами на ее имя. Обе женщины знали про дистанционные кражи денег, а также про мошенничества в сфере ИТ-технологий. С ними даже проводились профилактические беседы по разным видам мошенничества, но они всё же поверили преступникам.

По обеим ситуациям возбуждены уголовные дела.