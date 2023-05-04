В Югре 4 мая будет тепло, но ветрено Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 4 мая по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +3, +8 °С, местами по южной половине потеплеет до +13, +18 °С. Днем потеплеет до +21, +26 °С, местами по северной половине будет холоднее: +11, +16 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +13, +15 °С, днем потеплеет до +21, +23 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.