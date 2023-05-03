В ходе СВО погиб 33-летний житель Нефтеюганского района

Фото: официальная страница правительства Югры в соцсети

В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб 33-летний житель поселка Юганская Обь Нефтеюганского района Олег Баранов.

Олег родился в Молдавии, а через 8 лет его семья переехала в Россию, в Нефтеюганский район. Окончив 9 классов Обь-Юганской школы, Олег поступил и успешно отучился в Ханты-Мансийском колледже сервиса и технологий. Друзья вспоминают его как весёлого, компанейского парня, который имел свою точку зрения и правильные убеждения.

После окончания учебы югорчанин отслужил срочную службу в Вооруженных силах России, работал, а затем окончил Югорский государственный университет, получив высшее образование. На СВО молодой человек отправился в рамках частичной мобилизации.

Стрелок мотострелкового батальона рядовой Олег Баранов погиб при освобождении населенного пункта в Донецкой Народной Республике, проявив мужество и героизм. В Югре у него остались мать, сестра, супруга и две дочери. Правительство округа окажет семье все необходимые меры поддержки.