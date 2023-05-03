В Урае задержали подозреваемого в хранении наркотиков

Фото: ОМВД России по Ураю

В Урае передали в суд уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в значительном размере.

- В Урае окончено и направлено в суд уголовное дело в отношении 49-летнего гражданина по факту незаконного хранения наркотических средств - говорится в сообщении окружной полиции.

В одежде мужчины нашли сверток с порошкообразным веществом. В результате проведенного исследования выяснилось, что изъятое в свертке вещество является наркотиком. Мужчина пояснил, что запрещенное вещество он заказал в интернете. После оплаты заказа, ему прислали координаты местонахождения наркотиков, по которым он нашел сверток с запрещенным веществом.

Мужчина признал свою вину и теперь ему грозит лишение свободы на срок до 3-х лет.