Полицейские Сургутского района поздравили ветерана ВОВ с наступающим праздником

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Сотрудники ОМВД России по Сургутскому району и члены Общественного совета поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим праздником. Об этом сообщили в пресс-службе окружной полиции.

- Начальник ОМВД Олег Савельев, председатель Общественного совета Александр Клишин навестили Любовь Ефимовну Нефедову, которая проживает в поселке Белый Яр - говорится в сообщении полиции.

На войну Любовь Ефимовна попал еще молодой девушкой, окончив курсы для медсестер она отправилась служить в армию. За время войны Любовь спасла ни один десяток жизней, помогала раненным солдатам, тащила их с поля боя до госпиталя. Женщина тяжело вспоминает о тех, кого спасти не удалось. На войне она получила пулевое ранение. За отвагу и мужество награждена медалью Жукова.

- Ветеранов у нас осталось не так много, не только в Сургутском районе, городе Сургуте, на территории округа, но и в принципе в стране, потому что большой временной лаг с момента окончания ВОВ прошел, и тех людей, которые остались, тех ветеранов, которые вели боевые действия, их непосредственно нужно ценить и оберегать, потому что они – последователи и хранители той истории, которую нужно передавать детям, внукам и правнукам, – отметил Александр Клишин.