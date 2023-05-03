Первый вице-губернатор ХМАО прокомментировал скандал с глухонемой девочкой в автобусе Нижневартовска

Первый вице-губернатор ХМАО прокомментировал скандал в автобусе Нижневартовска Фото: Татьяна Коркина

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов вмешался в скандал с глухонемой девочкой в автобусе Нижневартовска. Напомним, об этой ситуации стало известно из социальных сетей. Инцидент произошел в автобусе маршрута №16. Водитель автобуса требовал от глухонемой девочки оплату проезда и довел ребенка до слез.

Руководство автотранспортной компании, комментируя произошедшее, не увидело в действиях водителя ничего противоправного и встало на его строну, но Шипилов считает эту позицию - «демонстрацией скотского отношения», которую нужно пресекать.

- Судя по комментарию должностного лица это «великий юрист». Лучшее место работы для такого «великого юриста» как минимум, адвокатская практика, но точно не муниципальная служба. Демонстрация скотского отношения к людям и тем более к детям должна всячески пресекаться. Поэтому должностным лицам нужно организовать работу, уладить эту ситуацию и впредь не заниматься словоблудством - написал Алексей Шипилов в своих соцсетях.