Из-за предстоящего ледохода на реке Лямин в Югре закроют проезд к поселку Сытомино

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

В Югре закроют проезд к поселку Сытомино в связи с ледоходом. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры.

- В связи с предстоящим ледоходом на реке Лямин движение автомобильного транспорта на 36 км автодороги Лянторский водозабор - п.Песчаный- с.Сытомино будет временно закрыто для пропуска льда - говорится в сообщении.

Движение будет временно закрыто для пропуска льда ориентировочно с 12:00 7 мая по 12 мая 2023 года. О возобновлении движения по факту прохождения ледохода будет дополнительное оповещение.

Напомним, что из-за того, что лед на водоемах Югры окончательно потерял прочность спасатели напомнили югорчанам, что выход на водоемы категорически запрещен.