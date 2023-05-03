Житель Сургутского района во время застолья украл запчасти со снегохода Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе во время застолья мужчина украл запчасти со снегохода. Об этом сообщили в пресс-службе окружной полиции.

- В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району обратился 50-летний мужчина с заявлением о краже автозапчастей со снегохода. Полицейскими был установлен и задержан 25-летний подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений - говорится в сообщении.

Выяснилось, что у хозяев проходило застолье, воспользовавшись ситуацией, мужчина зашел в гараж, и, увидев снегоход, снял с него карбюратор и стартер. Затем продал эти запчасти, а деньги потратил на личные цели.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Югорчанин может лишится свободы на срок до пяти лет. До суда он будет находится под подпиской о невыезде.