В Югре бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом Фото: Татьяна Коркина

В Югре бывший руководитель муниципального предприятия предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом сообщила прокуратура Сургутского района.

Как выяснилось после прокурорской проверки, бывший директор МУП «Сургутские районные электрические сети» в ноябре 2021 года незаконно заключил договор займа с коммерческой организацией, не согласовав его предоставление с собственником имущества – администрацией района. По этому документу предоставлены в качестве займа 4 миллиона 700 тысяч рублей под проценты за пользование ими, но несмотря на истечение срока возврата, деньги возвращены не были.

Из-за незаконных действий обвиняемого предприятию причинен материальный ущерб. На имущество экс-директора предприятия наложен арест. С директора хотят взыскать сумму ущерба.

Уголовное дело рассмотрит Сургутский районный суд.