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НовостиОбщество3 мая 2023 12:12

Энергетики повысили надежность электроснабжения более 20 тысяч жителей Югры

Источник:kp.ru
Фото: Сергей Никитенко

Фото: Сергей Никитенко

«Россети Тюмень» завершили комплексный ремонт высоковольтной подстанции (ПС) «Белоярская» в Югре, являющейся главным центром питания города Белоярского. В самом северном городе Югры минимальная температура зимой достигает минус 58 градусов.

На ПС «Белоярская» энергетики выполнили ремонт секций и разъединителей, провели техническое обслуживание 4 выключателей, 15 ограничителей перенапряжения и 3 высокочастотных заградителей. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направила порядка 1 млн рублей.

Своевременное проведение профилактических работ на энергообъекте позволило повысить надежность электроснабжения жителей населенного пункта, пяти детских садов, четырех школ, колледжа, аэропорта и районной больницы.