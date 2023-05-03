Энергетики повысили надежность электроснабжения более 20 тысяч жителей Югры

Фото: Сергей Никитенко

«Россети Тюмень» завершили комплексный ремонт высоковольтной подстанции (ПС) «Белоярская» в Югре, являющейся главным центром питания города Белоярского. В самом северном городе Югры минимальная температура зимой достигает минус 58 градусов.

На ПС «Белоярская» энергетики выполнили ремонт секций и разъединителей, провели техническое обслуживание 4 выключателей, 15 ограничителей перенапряжения и 3 высокочастотных заградителей. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направила порядка 1 млн рублей.

Своевременное проведение профилактических работ на энергообъекте позволило повысить надежность электроснабжения жителей населенного пункта, пяти детских садов, четырех школ, колледжа, аэропорта и районной больницы.