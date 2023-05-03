Фото: Департамент недропользования и природных ресурсов Югры

В Югре потушили первые лесные пожары. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе объявили 28 апреля, в лесах ликвидировали 3 пожара на площади 19,2 га.

Один из пожаров произошел 1 мая на землях Урайского лесничества на площади 6.2 га, и два - 2 мая в Кондинском лесничестве на площади 13 га. Лесные пожары удалось потушить в первые сутки после обнаружения.

Причиной лесных пожаров в большинстве случаев стали нарушения правил пожарной безопасности в лесу местным населением. По данным департамента, в прошлом году первые лесные пожары потушили 9 мая в Кондинском лесничестве. На сегодня в ХМАО действующих лесных пожаров не зафиксировано, сейчас сотрудники Авиалесоохраны Югры тушат ландшафтный пожар в Кондинском районе, площадь которого занимает 90 га. Сегодня в ХМАО прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности.

Напомним, с 28 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.