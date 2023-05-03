Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 8:03

В Нижневартовске проходит акция по благоустройству мемориалов и захоронений бойцов

Сегодня в 14-00 все желающие могут принять участие в акции в парке Победы
Виктория Терина
Фото: Официальный Нижневартовск

Фото: Официальный Нижневартовск

Нижневартовск присоединился к региональной акции по благоустройству мемориалов и захоронений бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции.

По информации департамента ЖКХ администрации Нижневартовска, благоустройство будут проводить у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в парке Победы. Акция стартуют в 14 часов, участие могут принять все желающие.

Департамент ЖКХ и управление по природопользованию и экологии администрации города рекомендуют руководителям предприятий и учреждений также навести порядок на территориях своих объектов.