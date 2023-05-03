В Нефтеюганске задержали подозреваемого в мошенничестве Фото: Татьяна Коркина

В полицию обратился 21-летний житель Свердловской области, у которого с банковского счета пропало больше 20 тысяч рублей. Оказалось, что 19-летний житель Старого Оскола Белгородской области купил сим-карту, которая ранее принадлежала потерпевшему.

При регистрации в одном из маркетплейсов мужчина увидел, что этот номер привязан к чужому аккаунту и банковской карте, чем и решил воспользоваться. За несколько дней мужчина сделал 17 покупок, оплата за которые происходила со счета потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело. В Нефтеюганске задержали подозреваемого в этом мошенничестве. Он полностью возместил причиненный ущерб, но от уголовного наказания ему не уйти.