В Югре количество вакансий на рынке труда за год увеличилось на 18%

В Югре количество вакансий на рынке труда за год увеличилось на 18%. Об этом говорит статистику, которую представили в пресс-службе правительства ХМАО.

Причем, лидерами по количеству вакантных мест стали три города: Нижневартовск - 5 272, Сургут - 3 411, Нефтеюганск - 2 756. Кроме того, уровень безработицы в Югре снизился на 16%, а наиболее заметное уменьшение зафиксировано в Нефтеюганском районе, Мегионе и Лангепасе.

В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани 23 июня 2023 года пройдет федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где представят вакансии от компании со всей страны. А еще на ярмарке можно будет бесплатно пройти мастер-классы и тренинги.