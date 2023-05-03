Победители интерактивной викторины, посвященной Дню Российской науки, приняли участие в парусной регате в Сочи

Фото: Пискарев Денис/ «Ведомости»

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» совместно с газетой «Ведомости» провели интерактивную викторину, посвященную Дню российской науки.

С 8 по 14 февраля в официальных аккаунтах компании два раза в день появлялись вопросы викторины, а в газете публиковались подсказки из мира нефтяных инноваций, которые помогали участникам давать правильные ответы. Вопросы были на различные темы, в числе которых: исследования животных Арктики, открытие уникальных микроорганизмов, технологии искусственного интеллекта и многое другое.

Так, благодаря участию в интеллектуальном КВИЗе можно было узнать о том, что сырую нефть, которую добывают на поверхности Земли, в древние времена использовали в лампах, факелах, и как зажигательное оружие. А также о том, что миллионы образцов, или 175 погонных километров керна, привезенного с разных уголков страны хранятся в центре исследования керна в Тюмени. Кстати, специалисты компании длительное время изучают керн и разработали уникальный программный комплекс, позволяющий создать его цифровой двойник.

Фото: Пискарев Денис/ «Ведомости»

В викторине приняли участие свыше 500 человек. Главным призом стало участие в парусной регате, которая стартовала в Сочи 22 апреля. Победителями КВИЗа стали Владимир Тараканов, Евгений Прокопенко и Диляра Загретдинова. Команда не испугалась высоких волн и ветра, впервые в жизни вышли в море под парусом и заняли почетное 7 место из 12, опередив даже более опытных участников.