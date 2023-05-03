В Югре 3 мая столбик термометра поднимется до +27 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 3 мая 2023 года ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, по западной половине местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 °С, местами по восточной половине похолодает до -2, -7 °С. Днем воздух прогреется до +8, +13 °С, местами до +16, +21°С, а в Кондинском районе потеплеет до +22, +27 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4, +6 °С, днем +19, +21 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.