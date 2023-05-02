В Нефтеюганске задержали мужчину, который в пьяной ссоре зарезал 26-летнюю сожительницу

Фото: телеграм-канал СК России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по факту убийства 26-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре. По подозрению в убийстве задержали 28-летнего сожителя погибшей женщины.

Следователи предполагают, что 1 мая 2023 года между ними произошла ссора на фоне совместного распития алкоголя. Во время конфликта мужчина начал наносить женщине удары ножом, от которых она скончалась на месте преступления.

- Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления - добавили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.