Югорчанин не заплатил штраф за пьяную езду и ему ужесточили наказание Фото: Татьяна Коркина

Югорчанин, который раньше уже был наказан за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь сел пьяным за руль.

Это произошло в Урае. В конце 2021 года суд наказал водителя штрафом в размере 200 тысяч рублей. Югорчанин обратился в суд и попросил рассрочить выплату уголовного штрафа, так как находился в тяжелом финансовом положении. Суд отсрочил наказание по приговору сроком на 12 месяцев. Спустя год штраф должник так и не оплатил. Поэтому мужчине заменили выплату уголовного штрафа на другой вид наказания.

- Судья Урайского городского суда удовлетворил представление судебного пристава и теперь 55-летнему любителю пьяной езды необходимо в течении 4 месяцев выполнять обязательные работы с удержанием в доход государства 5% от заработной платы - сообщили в официальном телеграм-канале судебных приставов Югры.