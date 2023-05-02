Фото: Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС

Турист из Нижневартовска сорвался со скалы в Башкирии. К счастью мужчина остался жив, несмотря на то, что упал с четырехметровой высоты. Об этом происшествии рассказали в Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС.

- В Нуримановском районе мужчина сорвался со скалы. Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Павловка Нуримановского района мужчина (1967 г.р.) сорвался с Красной скалы - говорится в сообщении.

Мужчина приехал из Нижневартовска, чтобы посмотреть на одно из самых популярных мест Башкирии - Красные скалы. С них открывается дивный вид на реку Уфу и плотину Павловской ГЭС. Но к сожалению, такой вид туризма представляет собой опасное приключение. По статистике Красные скалы являются лидерами по количеству чрезвычайных происшествий. Как отмечают местные спасатели, из года в год туристы падают со скал, но все равно продолжают выходить на опасные участки и пополнять список несчастных случаев.

- На место происшествия направлены спасатели Госкомитета РБ по ЧС. По прибытии было установлено, что мужчина упал с 4-метровой высоты. При помощи альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его родственникам - дополнили информацию в Госкомитете Республики Башкортостан по ЧС.