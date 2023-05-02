Житель Мегиона нашел сверток с наркотиком и стал фигурантом уголовного дела Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе задержан 44-летний мужчина с наркотиками. Полицейские заметили, как он выбросил на землю сверток с наркотиками, испугавшись, что его поймают.

Он рассказал, что два дня назад шел по улице и увидел лежащий у дерева сверток черного цвета. Понимая, что это наркотики, мужчина поднял его и положил в карман. Уже вечером, находясь у себя дома, югорчанин открыл содержимое свертка и употребил его, а оставшуюся часть он завернул обратно и снова спрятал в карман куртки. Следующим утром, направившись на поиски работы, и оглядываясь по сторонам, северянин увидел двигающихся в его сторону полицейских и выбросил сверток.

Возбуждено уголовное дело, на время расследования которого мужчина будет находится под подпиской о невыезде.