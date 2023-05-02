В Югре за сутки выявлено 35 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 268 795 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано и подтверждено 35 новых случаев COVID-19 в 10 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 16; Нижневартовске – 3; Нефтеюганске – 1; Нягани – 3; Урае – 2; Советском районе – 3; Мегионе – 1; Когалыме – 2; Югорске – 3; Пыть-Яхе – 1.

На момент выявления у 32 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 человек зафиксирована пневмония. За сутки на COVID обследован 331 человек, всего прошли обследование 3 768 196.

За весь период от COVID умерли 2 617 человек. За день выписались по выздоровлению 63 человека, за весь период пандемии вылечились 265 196 югорчан.