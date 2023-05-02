Студенты югорского политехнического колледжа изготовили для солдат элементы боеприпасов

Фото: телеграм-канал «Умельцы — фронту»

Жители Югры продолжают поддерживать военнослужащих земляков в зоне СВО. Недавно ребята из югорского политехнического колледжа приготовили для солдат элементы боеприпасов. В частности: на 3D-принтерах изготовили хвостовики и наконечники для ВОГ, которые необходимы для точного полета снаряда, сброшенного с беспилотника.

Как рассказали в пресс-службе правительства Югры, движение «Умельцы — фронту» в Югорске объединяет неравнодушных жителей города разных возрастов и профессий. Каждый из них помогает военнослужащим в зоне СВО: закупает пластик для принтера, печатает детали, помогает в сборе и отправке посылок бойцам.

Добровольцы также изготавливают медицинские изделия - ампульницы, жгуты-турникеты и многое другое.