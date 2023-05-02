В Югре за неделю ликвидировано 47 пожаров, в которых погиб 1 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за прошедшую неделю, с 24 по 30 апреля, ликвидировано 47 пожаров. Спасено имущества граждан и материальных ценностей на сумму более 90 млн рублей. Как уточнили в ГУ МЧС России по ХМАО, во время пожара погиб 1 человек и 1 удалось спасти.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, бани, гаражи и 4 транспортных средства. Основной причиной пожаров были нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования,- неисправность электрических розеток, неправильная эксплуатация бытовых отопительных приборов.

Спасатели призывают жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности. Заботится о безопасности своих близких и имущества. В случае ЧС - телефон службы спасения 112.