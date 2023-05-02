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НовостиПроисшествия2 мая 2023 4:44

В Нижневартовске из-за нарушений ПДД в аварии пострадала годовалая девочка

За выходные в Югре произошло 6 ДТП с 1 погибшим и 6 пострадавшими
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 человек получили травмы, в том числе 1 ребёнок. Так, по данным ГИБДД, из-за нарушения правил проезда перекрестка пострадал юный пассажир. Это случилось в Нижневартовске, когда 45-летний водитель, управляя «ВАЗ» при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Hyundai», под управлением 25-летней женщины.

В результате ДТП два пассажира Лады: 39-летняя женщина и годовалая девочка, получили травмы. Как отметили полицейские, ребенок перевозился с нарушением правил

безопасности.

Кроме того, за три дня сотрудниками Госавтоинспекции задержано 72 водителя с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 179 водителей и 262 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей строгого соблюдать правила дорожного движения.