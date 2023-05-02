Бастрыкин взял на контроль дело о некачественном оказания медпомощи ребенку в Нефтеюганске Фото: Татьяна Коркина

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить информацию по уголовному делу, связанному с оказанием медицинской помощи четырехлетней девочке в Югре. Об этом накануне сообщил информационный центр СК России.

- К Председателю СК России через аккаунт Информационного центра «ВКонтакте» вновь обратилась жительница Югры. Женщина сообщает о несогласии с ходом расследования уголовного дела, связанного с оказанием медицинской помощи ее четырехлетней внучке в больнице в городе Нефтеюганске в августе 2020 года - говорится в сообщении.

При обращении в больницу с болями в животе девочке было отказано в госпитализации. Ее самочувствие ухудшилось, а из-за несвоевременно проведенной операции, ребенку нанес тяжкий вред здоровью.

В СУ СК России по ХМАО – Югре сейчас расследуется уголовное дело, которое уже поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Женщина считает, что расследование затягивается и следствие не принимает во внимание ее заявление.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о расследовании дела и его результатах.