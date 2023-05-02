В Югре ограничили вылов рыбы Фото: Юлия Кучеренко

В Югре ограничили вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Чтобы сохранить рыбные ресурсы, в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Весенний нерест», в рамках которого будут осуществляться выездные обследования и формироваться патрульные группы - говорится в сообщении.

Специалисты запретили использовать сетные орудия рыболовства, иметь их на борту и вылавливать запрещенные виды рыб. Ограничена и суточная норма добычи. Однако, разрешено использовать атарм для вылова мелкочастиковых видов на малых реках, ставные сети и удочки с ограничением по количеству крючков.

Югорчанам напоминают, что за нарушение правил можно получить штраф и административное наказание.