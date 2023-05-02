В Югре 2 мая 2023 года потеплеет до +21 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 2 мая 2023 года, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, в северо-западных районах возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8 °С, местами до -13 °С, в западных районах -1, +4 °С. Днем по западной половине потеплеет до +9, +14 °С, местами +16, +21 °С, по восточной половине +4, +9 °С, местами до +15 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем южный 5-10 м/с. Ночью столбик термометра покажет -3, -5 °С, днем воздух прогреется до +10, +12 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.