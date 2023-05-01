В Нижневартовске пожарные тушили дачный домик, а в Нягани - бесхозную постройку

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Два пожара произошло накануне, 30 апреля, в ХМАО-Югре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Так, в Нижневартовске загорелся дачный домик, и в 15.48 пожарные получили звонок на пульт диспетчера о возгорании. Огонь локализовали в 16.16, а через 15 минут ликвидировали и открытое горение. Пожар ликвидировали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. К счастью, пострадавших нет.

В Нягани вечером загорелась бесхозная постройка, о чем пожарные узнали в 18.32. Через шесть минут возгорание было локализовано, еще через пять минут – ликвидировано. Пожар тушили 8 человек личного состава МЧС и 2 единицы спецтехники МЧС.

В обоих случаях причины возгорания устанавливают органы дознания.