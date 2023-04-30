В Югре для ликвидации ландшафтных пожаров создали 17 мобильных группировок Фото: Татьяна Коркина

В Югре для ликвидации ЧС, связанных с крупными природными пожарами, создали 11 опорных пунктов и сводные мобильные группы общей численностью 185 человек и 50 единиц спецтехники. Также предусмотрен резерв сил и средств в виде аэромобильной группировки в составе 80 человек и 10 единиц техники.

По словам начальника ГУ МЧС России по Югре Петра Кугуя, в десяти труднодоступных населенных пунктах выставили временные пожарные посты. Чтобы оперативно реагировать на защиту населенных пунктов от угрозы распространения пожаров, созданы также 17 мобильных группировок.

Кроме того, в мае-июне в населенных пунктах организуют профилактическую работу с населением на противопожарную тематику.