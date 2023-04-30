В Югре 30 апреля 2023 ожидается прохладная погода, до +4 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 30 апреля 2023, ожидается переменная облачность. На западе преимущественно без осадков, на востоке полночи везде, а днем местами небольшой снег с переходом на мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом на северный (на западе) 6-11 м/с, на востоке 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 С, днем -1… +4 С, местами по западной половине до +9 С.

Погода в Югре 30 апреля 2023. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 С, днем +2… +4 С.