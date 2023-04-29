Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 11:45

Жители Нижневартовска наведут порядок у воинского мемориала в парке Победы

Принять участие могут все желающие
Марина Прохорова
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

Нижневартовск присоединится к участи в региональной акции по благоустройству мемориалов и захоронений бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции.

Как рассказали в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства, порядок наведут на территория у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», расположенном в парке Победы. Желающих принять участие ждут 3 мая в 14.00.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что к 9 мая в Нижневартовске установят новый арт-объект - шестиметровую инсталляция «День Победы». Она появится на площади Нефтяников.