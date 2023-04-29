Жители Нижневартовска наведут порядок у воинского мемориала в парке Победы

Фото: администрация Нижневартовска

Нижневартовск присоединится к участи в региональной акции по благоустройству мемориалов и захоронений бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции.

Как рассказали в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства, порядок наведут на территория у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», расположенном в парке Победы. Желающих принять участие ждут 3 мая в 14.00.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что к 9 мая в Нижневартовске установят новый арт-объект - шестиметровую инсталляция «День Победы». Она появится на площади Нефтяников.