Фото: Андрей Филатов, соцсети

В Сургуте отменили массовые мероприятия на 9 мая. Об это сообщил глава города Андрей Филатов поле собрания оргкомитета.

- Приняли решение, что в этом году традиционные массовые мероприятия 9 мая проводиться не будут. Это решение не только Сургута, но и региона в целом. Таким образом мы хотим выразить солидарность тем территориями, где из-за близости боевых действий невозможно провести уличные мероприятия, - сказал управленец.

Уже известно, что не будет традиционного шествия «Бессмертного полка» и запуска салюта, но вместо них пройдут другие мероприятия. Например, выступят Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа и Ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии. А в сквере 31-го микрорайона состоится торжественная установка танка Т-62.

- Важно, чтобы празднование Великой Победы прошло традиционно безопасно и масштабно, чтобы каждый горожанин смог ощутить всю значимость торжества, - подчеркнул градоначальник.