В Югре 29 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 94 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 94 человека. С начала периода количество заболевших достигло 268 612.

При этом в больницы региона госпитализировано 7 человек, выздоровели 98 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 2 617 югорчан.

В России выявлено 5 990 человек с COVID-19, госпитализировано 920 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 845 868 случаев. Излечились от коронавируса 7 186 жителей, а 32 - скончались.