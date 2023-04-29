Защищать леса Югры от пожаров будут свыше полутора тысяч спасателей Фото: Вера Зенина

В Югре начал действовать особый противопожарный режим. Напоминаем, что он был введен властями региона с 28 апреля. Начиная с этого дня жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листья и другие отходы на придомовых территориях. Также нельзя разводить открытый огонь и использовать мангалы.

Известно, что беречь леса Югры от огня будут 1 680 человек и 900 единиц техники. При этом увеличена зона авиапатрулирования - больше чем на 400 километров. С воздуха летчики-наблюдатели будут следить за безопасностью на маршрутах протяженностью 10 тысяч километров. А вблизи населенных пунктов установят камеры видеонаблюдения, которые будут мониторить обстановку в радиусе 30 километров.

Дополнительно сформирована команда из сотни человек. Она, согласно сведениям департамента недропользования и природных ресурсов Югры, при необходимости окажет помощь в борьбе с лесными пожарами соседним регионам.