Движение на ранее закрытом участке трассы Сургут - Когалым восстановлено

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Накануне из-за снега, метели и сильного ветра ГИБДД Сургутского района ограничило движение на автодороге Сургут - Когалым - граница ХМАО. Проезд был запрещен для всех видов транспорта.

И вот, спустя ночь, в Управлении автодорог Югры сообщили, что ограничения полностью сняты. Движение осуществляется в штатном режиме.

Однако не исключено, что ограничения могут ввести вновь. Сегодня, 29 апреля, в Югре ожидаются небольшие осадки и сильный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать до 20 м/с.

В связи с этим автомобилистам необходимо проявлять осторожность и помнить, что любое превышение скорости в непогоду сопряжено с риском для жизни.