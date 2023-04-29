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НовостиОбщество29 апреля 2023 6:03

Власти Югры установили новую выплату для медработников

Получать деньги специалисты начнут уже в мае
Марина Прохорова
Власти Югры установили новую выплату для медработников

Власти Югры установили новую выплату для медработников

Фото: Вера Зенина

Власти Югры установили новую выплату для медиков, оказывающих пациентом помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования. Документ об этом размещен на сайте регионального правительства.

Размер выплаты будет составлять от 4,5 до 14,5 тысяч рублей в месяц, в зависимости от должности специалиста. Так, врачи поликлиники будут получать 14,5 тысяч рублей, специалистов Центра медицины катастроф - 11,5 тысяч рублей, медработники со средним образованием - 6,5 тысяч рублей, медсестры и фельдшеры Центра медицины катастроф - 7 тысяч рублей. Медицинским сестрам и фельдшерам по приему вызовов, а также младшему медперсонал вышеуказанных организаций станут выплачивать 4,5 тысяч рублей.

Деньги медики начнут получать уже в мае. За год на выплаты из бюджетов будет уходить 52,1 миллиона рублей.