Власти Югры установили новую выплату для медработников Фото: Вера Зенина

Власти Югры установили новую выплату для медиков, оказывающих пациентом помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования. Документ об этом размещен на сайте регионального правительства.

Размер выплаты будет составлять от 4,5 до 14,5 тысяч рублей в месяц, в зависимости от должности специалиста. Так, врачи поликлиники будут получать 14,5 тысяч рублей, специалистов Центра медицины катастроф - 11,5 тысяч рублей, медработники со средним образованием - 6,5 тысяч рублей, медсестры и фельдшеры Центра медицины катастроф - 7 тысяч рублей. Медицинским сестрам и фельдшерам по приему вызовов, а также младшему медперсонал вышеуказанных организаций станут выплачивать 4,5 тысяч рублей.

Деньги медики начнут получать уже в мае. За год на выплаты из бюджетов будет уходить 52,1 миллиона рублей.