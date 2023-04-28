В Нижневартовске установят шестиметровую инсталляцию «День Победы»

Фото предоставлено Нижневартовским государственным университетом

В этом году в Нижневартовске появится новый арт-объект. Это будет шестиметровая инсталляция «День Победы», которую планируют установить на площади Нефтяников 7 мая. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале администрации Нижневартовска.

Первые фигуры и декоративные элементы на улицах города уже установлены. Специалисты МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» начали украшать улицы. Все декорации к Дню Победы выполнены в едином стиле, рекомендованном Министерством культуры России.

По словам главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, подготовкой к празднику занимаются городские учреждения.

- Оформление пространства – это дань памяти всем ветеранам, то малое, что наше поколение должно делать в знак вечной благодарности. День Победы – Великий праздник нашей страны. День верности истории и благодарности ветеранам, подарившим потомкам уверенность в будущем. Никто не вправе забывать подвиг героев, - говорит Дмитрий Кощенко.