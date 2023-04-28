Из-за ветра и метели ограничено движение транспорта на участке трассы Сургут-Когалым Фото: Юлия Кучеренко

Из-за неблагоприятной погоды, в частности снега, метели и сильного ветра ГИБДД Сургутского района временно ограничивает движение для всех видов транспорта на 165-244 км автодороге Сургут-Когалым-граница ХМАО. Об этом сообщает телеграм-канал Управление автомобильных дорог Югры.

Напомним, сегодня сильный ветер наблюдается в Сургутском районе, Сургуте, Когалыме, Нижневартовском районе, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Радужном и Покачах.

«Комсомольская правда - Югра» писала ранее, что в Сургуте из-за ремонта на мосту через Обь сузили полосы движения.