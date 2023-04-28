Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 17:23

Из-за ветра и метели ограничено движение транспорта на участке трассы Сургут-Когалым

Движение ограничено для всех видов транспорта
Виктория Терина
Из-за ветра и метели ограничено движение транспорта на участке трассы Сургут-Когалым

Из-за ветра и метели ограничено движение транспорта на участке трассы Сургут-Когалым

Фото: Юлия Кучеренко

Из-за неблагоприятной погоды, в частности снега, метели и сильного ветра ГИБДД Сургутского района временно ограничивает движение для всех видов транспорта на 165-244 км автодороге Сургут-Когалым-граница ХМАО. Об этом сообщает телеграм-канал Управление автомобильных дорог Югры.

Напомним, сегодня сильный ветер наблюдается в Сургутском районе, Сургуте, Когалыме, Нижневартовском районе, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Радужном и Покачах.

«Комсомольская правда - Югра» писала ранее, что в Сургуте из-за ремонта на мосту через Обь сузили полосы движения.