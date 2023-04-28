В Сургуте из-за ремонта на мосту через Обь сузили полосы движения

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

Специалисты начали ремонтировать мост через реку Обь в районе Сургута. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Югры.

Сейчас ведется демонтаж старого покрытия и барьерного ограждения. На время ремонта в обоих направлениях до 3-х метров сузили полосы. Сейчас движение транспорта массой свыше 20 тонн или габаритом по ширине больше 2,8 метров по мосту проводится реверсивно с 23.00 до 6.00 часов.

Кроме того, по мосту запрещено движение ТС общей массой более 50 тонн. А с 11 июня по 15 июля при выполнении работ по ремонту полотна по оси моста будет запрещено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспорта массой свыше 40 тонн и габаритом по ширине свыше 3 метров.