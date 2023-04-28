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НовостиОбщество28 апреля 2023 16:32

Доброволец из Пыть-Яха погиб за освобождение Донбасса

Правительство округа окажет семье погибшего все необходимые меры поддержки
Виктория Терина
Фото: официальная страница ХМАО — Югры

Фото: официальная страница ХМАО — Югры

В боях за освобождение Донбасса погиб доброволец из Пыть-Яха. С 41-летним Иваном Фроленко, погибшим в ходе специальной военной операции простились в ХМАО.

Иван родился и вырос в поселке Усьва Пермского края, отслужил срочную службу, а потом переехал в Югру, где работал на предприятиях региона. В феврале 2023 года мужчина добровольно отправился в зону спецоперации. Ефрейтор Фроленко погиб как герой, исполняя обязанности командира штурмового подразделения, в бою на Северском направлении в Бахмутском районе ДНР.

Его запомнили как отзывчивого, храброго солдата, который чётко знал, что сражается ради лучшего будущего своих сыновей и всех российских детей.

В Пыть-Яхе у героя остались супруга и двое детей. Правительство округа окажет семье все необходимые меры поддержки.